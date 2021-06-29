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Брестские пограничники задержали двух нелегалов на велосипедах

29.06.2021 16:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нелегальные мигранты из Турции и Узбекистана пытались в объезд пунктов пропуска попасть из Украины в Евросоюз, сообщили БЕЛТА в Брестской Краснознаменной пограничной группе.

Инцидент произошел 28 июня в зоне ответственности заставы "Томашовка". Пограничный наряд задержал двух нелегальных мигрантов на велосипедах, нарушивших белорусско-украинскую границу.

Выяснилось, что мужчины познакомились в Стамбуле, где гражданин Узбекистана обучал местного жителя немецкому языку. После одного из занятий ученик предложил вместе отправиться в Германию в поисках лучших условий жизни. Самым простым способом они сочли нелегальный.

Маршрут нарушителей проходил через Львов, откуда нелегалы доехали до приграничного Шацка. Там "туристы" взяли напрокат велосипеды и направились к белорусско-украинской границе. После ее пересечения они намеревались также незаконно попасть в Польшу.

Оба иностранца привлечены к административной ответственности в виде штрафа размером 10 базовых величин (1 БВ - Br29) и депортированы с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел 28 июня в зоне ответственности заставы "Томашовка". Пограничный наряд задержал двух нелегальных мигрантов на велосипедах, нарушивших...
 
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