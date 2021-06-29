В Борисовском районе мужчина забирался в дома и воровал инструменты и продукты

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД задержали ранее неоднократно судимого 50-летнего жителя деревни Забашевичи за кражи из дачных домовладений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Уже установлена причастность задержанного к четырем хищениям, совершенным в его и соседней деревнях с мая по июнь этого года. "К местам преступления мужчина добирался пешком либо на велосипеде. Через окно забирался в дом и похищал различные электроинструменты, бензопилы, компрессоры холодильников и продукты питания. В одном из дачных домов предметом посягательства злоумышленника стали награды - ордена и медали Великой Отечественной войны", - рассказали в ведомстве.

Оперативникам удалось изъять у подозреваемого практически все похищенное - свою добычу мужчина прятал в куче древесных опилок на приусадебном участке, пока подыскивал покупателей. Однако злоумышленник успел реализовать одному из коллекционеров награды за символическую плату. В ходе оперативных мероприятий лицо, купившее боевые награды, было установлено, а награды изъяты.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела по ч.2 ст.205 (кражи, совершенные с проникновением в жилище) УК. Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.-0-