Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе

В апреле 2022 года в Беларуси должен был пройти ЧМ по спортивной ходьбе, но нашу страну лишили права его проведения из-за нарушений прав человека.





Об этом сообщил в Twitter спортивный журналист Бернард Ндонг.

Соревнования должны были пройти 23-24 апреля 2022 года. С новым местом проведения чемпионата пока не определились.