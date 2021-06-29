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Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе

29.06.2021 16:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В апреле 2022 года в Беларуси должен был пройти ЧМ по спортивной ходьбе, но нашу страну лишили права его проведения из-за нарушений прав человека.

Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе

Об этом сообщил в Twitter спортивный журналист Бернард Ндонг.

Соревнования должны были пройти 23-24 апреля 2022 года. С новым местом проведения чемпионата пока не определились.

 
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В апреле 2022 года в Беларуси должен был пройти ЧМ по спортивной ходьбе, но нашу страну лишили права его проведения из-за нарушений прав человека.
 
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