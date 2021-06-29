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Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе
Источник материала: Навiны
В апреле 2022 года в Беларуси должен был пройти ЧМ по спортивной ходьбе, но нашу страну лишили права его проведения из-за нарушений прав человека.
Об этом
Соревнования должны были пройти 23-24 апреля 2022 года. С новым местом проведения чемпионата пока не определились.
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В апреле 2022 года в Беларуси должен был пройти ЧМ по спортивной ходьбе, но нашу страну лишили права его проведения из-за нарушений прав человека.
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