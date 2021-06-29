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Суд признал экстремистским телеграм-канал «МЕНСКРАЗАМ!»

29.06.2021 16:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По заявлению прокуратуры суд Центрального района Минска признал экстремистской информационную продукцию телеграм-канала «МЕНСКРАЗАМ!», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Суд признал экстремистским телеграм-канал «МЕНСКРАЗАМ!»
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Отмечается, что столичная прокуратура проанализировала сообщения этого телеграм-канала и установила, что в них содержатся «призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, хулиганским действиям». Также в нем размещались сообщения «оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь, содержащие пропаганду насильственных действий по мотивам вражды и ненависти в отношении группы граждан по профессиональному признаку».

Прокуратура Минска на основании закона о противодействии экстремизму обратилась в суд с заявлением о признании продукции упомянутого телеграм-канала экстремистскими материалами.

«Суд Центрального района Минска удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Допущено немедленное исполнение принятого решения. Его копия направлена в Министерство информации Республики Беларусь для включения телеграм-канала в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Республики Беларусь», — отметили в надзорном органе.

Накануне пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что суд Ленинского района Гродно признал экстремистской информационную продукцию телеграм-канала «Честный Гродно». Утверждалось, что размещенные в нем сообщения содержали «призывы к блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, совершению актов вандализма», а также «комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, членов их семей, в связи с выполнением ими служебных обязанностей».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По заявлению прокуратуры суд Центрального района Минска признал экстремистской информационную продукцию телеграм-канала «МЕНСКРАЗАМ!», сообщает пресс-служба...
 
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