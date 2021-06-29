Цены билетов на «Славянский базар» снизили на треть — их не могут распродать

На сайте международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» появилось объявление о 30-процентной скидке на билеты на все концерты в Летнем амфитеатре. До фестиваля две недели, а билеты на многие мероприятия, в том числе на гала-концерты открытия и закрытия, еще не распроданы.





Дирекция объясняет скидки тем, что у фестиваля 30-летний юбилей. Акция продлится один день. «Только 30 июня при покупке билетов на все мероприятия в Летнем амфитеатре в кассах Центра культуры "Витебск" и на сайтах kvitki.by и ticketpro.by предоставляется скидка в размере 30%», — сообщает сайт фестиваля, передает БелаПАН .

В то же время анализ сайтов билетных операторов показывает, что с продажей билетов в этом году возникли сложности. На сайте kvitki.by сейчас есть билеты на 31 мероприятие: концерты в Летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск», филармонии, спектакли в драмтеатре и театре «Лялька». На ticketpro.by можно купить билеты на 10 концертов в амфитеатре.

Места есть также на открытие и закрытие фестиваля, хотя на эти концерты билеты обычно раскупали заранее.

Много билетов на концерт хора Турецкого, симфоническую рок-феерию «Увертюра к фестивалю. Огонь и лед», концерт «Союзное государство приглашает» и др.

О скидках на билеты дирекция ранее уже объявляла. Дважды — с 14 по 19 мая и с 14 по 19 июня — обещали скидку в 10% тем, кто купит от трех и более билетов.