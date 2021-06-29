БЖД по маршруту Европа-Китай перевезла почти 4 тыс. контейнеров грузов в текущем году

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси 30 июня примут и отправят 4-хтысячный контейнер с грузом по маршруту Европа-Китай, и это аналогично количеству, которое было перевезено за 9 месяцев 2020-го, сообщили в БЖД.

В БЖД прогнозируют, что в 2021 году количество перевозок по этому направлению может возрасти более, чем в 1,5 раза.

"В 2021 году рост объемов контейнерных перевозок в двадцатифутовом эквиваленте прогнозируется в 1,6 раза к аналогичному периоду 2020 года, в том числе: Китай-Европа - в 1,5 раза, Европа-Китай - в 1,9 раза", - говорится в сообщении.

Кстати, в 2020 году объем контейнерных перевозок через Беларусь в сообщении Китай-Европа-Китай также вырос в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом.