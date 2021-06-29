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Ко Дню независимости акции по бесплатному консультированию проведут нотариусы, адвокаты и сотрудники загсов
29.06.2021 16:53 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Нотариусы Беларуси 2 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий,
Также Минюст в своем телеграм-канале дает подробную информацию о бесплатных консультациях в регионах:
1 июля 2021 с 10.00 до 12.00 часов отделами принудительного исполнения Брестской области, нотариусами, адвокатами и сотрудниками органов загса.
2 июля 2021 с 14.00 до 17.00 часов главным управлением юстиции Брестского облисполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой, Брестской областной коллегией адвокатов, отделом ЗАГС Брестского горисполкома, Брестским областным управлением фонда социальной защиты.
2 июля 2021 года с 10.00 до 12.00 главным управлением юстиции Гомельского облисполкома.
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Ко Дню независимости акции по бесплатному консультированию проведут нотариусы, адвокаты и сотрудники загсов
Нотариусы Беларуси 2 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщает Белорусская нотариальная...
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