Ко Дню независимости акции по бесплатному консультированию проведут нотариусы, адвокаты и сотрудники загсов

Источник материала: Смартпресс

Нотариусы Беларуси 2 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщает Белорусская нотариальная палата.

Также Минюст в своем телеграм-канале дает подробную информацию о бесплатных консультациях в регионах:

1 июля 2021 с 10.00 до 12.00 часов отделами принудительного исполнения Брестской области, нотариусами, адвокатами и сотрудниками органов загса.

2 июля 2021 с 14.00 до 17.00 часов главным управлением юстиции Брестского облисполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой, Брестской областной коллегией адвокатов, отделом ЗАГС Брестского горисполкома, Брестским областным управлением фонда социальной защиты.

2 июля 2021 года с 10.00 до 12.00 главным управлением юстиции Гомельского облисполкома.