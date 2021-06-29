ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ко Дню независимости акции по бесплатному консультированию проведут нотариусы, адвокаты и сотрудники загсов

29.06.2021 16:53 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Нотариусы Беларуси 2 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщает Белорусская нотариальная палата. 

Также Минюст в своем телеграм-канале дает подробную информацию о бесплатных консультациях в регионах: 

1 июля 2021 с 10.00 до 12.00 часов отделами принудительного исполнения Брестской области, нотариусами, адвокатами и сотрудниками органов загса. 

2 июля 2021 с 14.00 до 17.00 часов главным управлением юстиции Брестского облисполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой, Брестской областной коллегией адвокатов, отделом ЗАГС Брестского горисполкома, Брестским областным управлением фонда социальной защиты. 

2 июля 2021 года с 10.00 до 12.00 главным управлением юстиции Гомельского облисполкома. 



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нотариусы Беларуси 2 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщает Белорусская нотариальная...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Народная воля» просіць дапамагчы ўратаваць газэту ад гібелі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by