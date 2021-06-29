﻿Как провести лето интересно: ТОП-5 увлекательных weekend-туров по Беларуси

Источник материала: Смартпресс

Уже треть лета позади, а весь ваш отдых заключается в том, что вы пару раз съездили на шашлыки? И зря: в нашей стране есть масса возможностей провести выходные интересно и с пользой – как для себя, так и для всей семьи. Посетить древнейшие замки Беларуси, покататься на теплоходе по уникальному Августовскому каналу и провести романтический вечер на улице, где фонари, как и 200 лет назад, зажигает фонарщик! Смартпресс вместе с гидом по Беларуси vetliva.ru представляет топ-5 интереснейших туров выходного дня, после которых вы еще сильнее влюбитесь в нашу страну.

"Семейный клуб активного и образовательного отдыха "Выходные в Силичах": здоровье и развлечения

Размещение и питание: горнолыжный центр Силичи (2 ночи), трехразовое питание.

Для кого? Для активных семей, которые предпочитают совместный отдых, заботятся о своем здоровье и любят интерактивные квесты.







Что вас ожидает? Двое суток драйва и развлечений! Участие в шикарном интерактивном квесте для всей семьи "Спасение пане Коханку", во время которого вас ожидает масса развлечений, а дети (да и вы сами) познакомятся с белорусской мифологией, анимационная программа "Панские забабоны" (с участием шотландской пехоты, между прочим!) и огненное шоу. А еще – оздоровительные процедуры и релакс: скандинавская ходьба (для вас), галотерапия или янтарная комната (на выбор) хромотерапия или ингаляция с минеральной водой, дыхательная гимнастика, мастер-класс по йоге и русская баня – для вас и вашего ребенка.

За дополнительную плату: индивидуальные спортивные тренировки (теннис, картинг и пр.), дополнительные медицинские и косметологические процедуры, трансфер.

Стоимость для граждан Беларуси: основное место - от Br375 до Br465 (в зависимости от типа номера), дополнительное для ребенка – от Br255 до Br305.

Когда: в любой уикэнд (с пятницы по воскресенье). Подробности и бронирование

"Белорусский калейдоскоп": самые знаменитые замки Беларуси

Маршрут: Минск - Мир - Несвиж - Дудутки - Минск

Для кого? Для взрослых и детей, которые хотят узнать больше о столице Беларуси, ее истории и архитектурных памятниках, а также побывать в легендарных Мирском и Несвижском замках.







Что вас ожидает? Самые знаменитые замки страны с их легендами, роскошными залами, фамильная усыпальница Радзивиллов в Несвиже и винные погреба в Мирском замке, прогулка по древним паркам и история самой знаменитой семьи Беларуси. Также вы откроете для себя Минск – с его старинными Троицким и Раковским предместьями, знаменитым Красным костелом и площадью Свободы и полюбуетесь на Национальную библиотеку, которая неизменно входит в список самых необычных библиотек мира. Поэтому – не забывайте фотоаппараты и почистите память на смартфонах: обязательно понадобиться место для потрясающих фотографий!

Ну и конечно – визит в Дудутки, один из самых посещаемых музеев под открытым небом Беларуси. Здесь вас ожидает максимальное погружение и интерактив: от катания на бричке до дегустации самогона. А в местной кузнице вы сможете выковать себе подкову "на счастье".

В стоимость тура включены проживание в гостинице "Беларусь", передвижение на комфортабельных туристических автобусах, питание и билеты в замки и музеи, два часа развлечений в аквапарке гостиницы "Беларусь".

Стоимость для одного человека: Br297 (для граждан РБ), Br346,94 (для иностранных граждан)

Когда: любой из уикэндов (суббота-воскресенье). Подробности и бронирование

"Все дороги ведут в Мир, 2 дня": почувствуйте себя Радзивиллами!

Маршрут: Минск - Мир - усадьба Горячки - Несвиж - Минск

Для кого? Для тех, кто интересуется историей, культурой и кухней Беларуси, хочет больше узнать о славном прошлом страны, интересно и с пользой провести время и получить массу впечатлений.







Что вас ожидает? Это тур по культовым местам Беларуси, который объединяет экскурсии по знаменитым дворцам и мастер-класс по старинным танцам, посещение музеев и дегустацию блюд авторской кухни в агроусадьбе Горячки, ночевку в Мирском замке и прогулку по Несвижскому парку…

Вы погрузитесь в историю Беларуси, но не ту, которая пахнет пылью архивов, а ожившую, яркую и колоритную. И на некоторое время сами станете ее частью. Например, вы не просто увидите знаменитый танец князя Кароля Станислава Радзивилла "Пане Коханку" и его жены, княгини Марии Любомирской, в Портретном зале Мирского замка, но и сами научитесь его танцевать, а позже побываете в роли князя и его гостей: главного ловчего пана Матея, цыганского короля Яна Мартинкевича, княгини Теафилии Констанции. И вам, а особенно вашим детям, это обязательно понравится.

В стоимость тура входят проживание и питание, трансфер, входные билеты в музеи, дворцы и замки.

Стоимость для одного человека: Br276 (для граждан РБ), Br322 (для иностранных граждан)

Когда: 10-11 и 24-25 июля, 7-8, 21-22 августа. Подробности и бронирование

"ALBARUTHENIA: Гродно - Августовский канал": королевский прием и белый теплоход

Маршрут: Минск — Гродно — Сопоцкин — Августовский канал — Минск

Для кого? Для любителей новых впечатлений, замков и истории в целом.

Что вас ожидает? Посещение легендарного 700-летнего Лидского замка (построен в 1323 году), стены которого штурмовали крестоносцы и крымские татары, армия Московского княжества и шведы во время Северной войны. Последняя битва здесь состоялась в 1794 году между повстанцами Костюшко и русской армией.







А еще – экскурсия по "городу королей", Гродно с посещением единственного сохранившегося в Беларуси королевского замка (Старый замок), который был резиденцией князей ВКЛ и королей Речи Посполитой, Нового замка, в котором проходил знаменитый "Молчаливый сейм" в 1793 году, по сути одобривший второй раздел Речи Посполитой, самой древней в Беларуси Коложской церкви (XII век) и изысканного Фарного костела.







Ну и конечно, прогулка на теплоходе по знаменитому Августовскому каналу, который связывает Вислу и Неман. Это один из крупнейших каналов Европы. Шлюзы и разводные мосты, живописная природа – как правило, отсюда привозят не только яркие впечатления, но и потрясающие фотографии.

В стоимость тура входят проживание в трехзвездочной гостинице в центре Гродно, питание (1 завтрак+2 обеда), передвижение на автобусе и экскурсии с входными билетами в музеи.

Стоимость для одного человека: от Br210

Когда: 10-11 и 24-25 июля, 7-8 августа. Подробности и бронирование

"ALBARUTHENIA: Брест - Пуща": героизм, романтика и волшебство

Маршрут: Минск — Брест — Каменец — Беловежcкая Пуща — Поместье Деда Мороза — Минск

Для кого? Прекрасный тур для всей семьи! Величественная природа Беловежской пущи, трагичная, но славная история Брестской крепости, развлечения и волшебство в поместье Деда Мороза – все это в одной поездке!

Что вас ожидает? Огромное количество самых разных впечатлений – от печальной гордости за защитников Брестской крепости до детского восторга от посещения поместья Деда Мороза. Вы побываете в знаменитой Беловежской пуще, познакомитесь с Каменецкой вежей XIII века, пройдетесь по самых красивым местам древнего тысячелетнего Бреста.







Для детей – возможность нанести ответный визит деду Морозу летом, увидеть самую высокую ель в Европе и живого зубра, для взрослых – возможность провести романтический вечер на Советской улице в Гродно, где сохранилась традиция зажигания фонарей фонарщиком (кстати – каждый фонарь – произведение искусства).





В стоимость тура включено проживание в отеле, питание, экскурсии, транспортное обслуживание и фирменный сувенир в подарок.

Стоимость для одного человека: от Br220 (в зависимости от гостиницы)

Когда: 10-11 и 24-25 июля, 7-8, 21-22 августа. Подробности и бронирование

Всего в Беларуси существует более ста различных экскурсионных туров самых разных направлений – от исторических до гастрономических. Обзорные туры и квесты с полным погружением, экскурсии на несколько часов и многодневные поездки, оздоровительные и промышленные (вы когда-нибудь видели, как собирают БелАЗ, который весит 390 тонн?). Можно посетить любой уголок Беларуси – и поверьте, вы узнаете для себя много нового! На портале vetliva.ru можно познакомиться со всеми предложениями. Заходите, выбирайте и набирайтесь впечатлений!