Многоразовые памперсы, сумки из старых рубашек и твёрдый шампунь. Что ещё вы не знали об экологии и сортировке мусора?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У нас есть человек, который сортирует мусор. Расскажите, как вы сортируете мусор и как его сортируют ваши родственники?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У вас есть пакетик с пакетиками?





Кристина Антонович:

Нет. Мы много говорим про сортировку, переработку, но мой посыл в том, чтобы переходить на многоразовые альтернативы. Я об этом пишу в своем блоге. У многих ажиотаж – как, разве так можно делать? Артем уже говорил про авоську. Это не только здорово, но и красиво смотрится. Экосумки. Здорово экосумку пошить из использованной рубашки. У меня мама, например, шила мешочки, она сама пользовалась и я, из старых рубашек, чтобы положить туда фрукты, овощи. Лучше, например, купить помидоры в свой мешочек, чем в пластике. В пластике удобнее, но, опять же, переработка нас не спасет. Я говорила, с чего у меня началась сортировка мусора. Продолжу про многоразовые альтернативы. Например, я пользуюсь твердым пусковым шампунем. Это как мыло – намыливаете и пену наносите. Он хорошо очищает волосы, но пластика не остается. Такие шампуни могут продаваться только в картонной упаковке – это тоже пойдет на макулатуру. Многоразовые ватные диски, которые стираются. Очень большой ажиотаж вызвал пост про многоразовые средства гигиены.





Наталья Надольская:

Кстати, памперсы, подгузники. Мне кажется, мир скоро должен утонуть во всем этом использованном материале.

Кристина Антонович:

Да, один памперс разлагается 500 лет. Когда родился мой ребенок, я еще не осознавала, использовала одноразовые памперсы, но если снова пойду в декрет, то, конечно же, буду использовать многоразовые. Там все удобно, только их нужно стирать. Они на защелках. Они как одноразовые, только там достается вкладыш, он стирается, сушится.





Наталья Надольская:

Пользуются популярностью многоразовые памперсы? Мне кажется, мамам проще пойти, купить упаковку. Надел, выбросил, забыл.

Можно распределить продукты в рамках благотворительности. Что такое пищевой банк и существует ли он в Беларуси? Подробности далее .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многоразовые памперсы, сумки из старых рубашек и твёрдый шампунь. Что ещё вы не знали об экологии и сортировке мусора? Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...

Понимаете, здесь немного щепетильный момент, потому что если мама не выспится, то будет плохо всем. Я не говорю, что сразу нужно переходить на многоразовые памперсы. Можно потихоньку переходить, но на ночь, чтобы получить пятичасовой здоровый сон, чтобы выспались и ребенок, и мама, можно надеть многоразовый, потому что самоощущение – это очень важно. Если мы будем на взводе, не захочется никаких многоразовых альтернатив.