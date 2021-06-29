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Многоразовые памперсы, сумки из старых рубашек и твёрдый шампунь. Что ещё вы не знали об экологии и сортировке мусора?

29.06.2021 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У нас есть человек, который сортирует мусор. Расскажите, как вы сортируете мусор и как его сортируют ваши родственники?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У вас есть пакетик с пакетиками?

Многоразовые памперсы, сумки из старых рубашек и твёрдый шампунь. Что ещё вы не знали об экологии и сортировке мусора?

Кристина Антонович:
Нет. Мы много говорим про сортировку, переработку, но мой посыл в том, чтобы переходить на многоразовые альтернативы. Я об этом пишу в своем блоге. У многих ажиотаж – как, разве так можно делать? Артем уже говорил про авоську. Это не только здорово, но и красиво смотрится. Экосумки. Здорово экосумку пошить из использованной рубашки. У меня мама, например, шила мешочки, она сама пользовалась и я, из старых рубашек, чтобы положить туда фрукты, овощи. Лучше, например, купить помидоры в свой мешочек, чем в пластике. В пластике удобнее, но, опять же, переработка нас не спасет. Я говорила, с чего у меня началась сортировка мусора. Продолжу про многоразовые альтернативы. Например, я пользуюсь твердым пусковым шампунем. Это как мыло – намыливаете и пену наносите. Он хорошо очищает волосы, но пластика не остается. Такие шампуни могут продаваться только в картонной упаковке – это тоже пойдет на макулатуру. Многоразовые ватные диски, которые стираются. Очень большой ажиотаж вызвал пост про многоразовые средства гигиены.

Многоразовые памперсы, сумки из старых рубашек и твёрдый шампунь. Что ещё вы не знали об экологии и сортировке мусора?

Наталья Надольская:
Кстати, памперсы, подгузники. Мне кажется, мир скоро должен утонуть во всем этом использованном материале.

Кристина Антонович:
Да, один памперс разлагается 500 лет. Когда родился мой ребенок, я еще не осознавала, использовала одноразовые памперсы, но если снова пойду в декрет, то, конечно же, буду использовать многоразовые. Там все удобно, только их нужно стирать. Они на защелках. Они как одноразовые, только там достается вкладыш, он стирается, сушится.

Многоразовые памперсы, сумки из старых рубашек и твёрдый шампунь. Что ещё вы не знали об экологии и сортировке мусора?

Наталья Надольская:
Пользуются популярностью многоразовые памперсы? Мне кажется, мамам проще пойти, купить упаковку. Надел, выбросил, забыл.

Кристина Антонович:
Понимаете, здесь немного щепетильный момент, потому что если мама не выспится, то будет плохо всем. Я не говорю, что сразу нужно переходить на многоразовые памперсы. Можно потихоньку переходить, но на ночь, чтобы получить пятичасовой здоровый сон, чтобы выспались и ребенок, и мама, можно надеть многоразовый, потому что самоощущение – это очень важно. Если мы будем на взводе, не захочется никаких многоразовых альтернатив.

Можно распределить продукты в рамках благотворительности. Что такое пищевой банк и существует ли он в Беларуси? Подробности далее.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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