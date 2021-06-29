Беларусь лишилась права проведения еще одного чемпионата мира

Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь лишилась права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.

Об этом сообщил спортивный журналист Бернард Ндонг, пишет Трибуна .

Как сообщает DW , решение принято из-за «неопределенности в дипломатических отношениях» и ограничений на международные поездки.

При этом Совет отмечает, что по-прежнему доверяет местным организаторам, которые уже много сделали для проведения турнира в условиях пандемии, и сожалеет, что пришлось принять такое решение.

Турнир должен был состояться в Минске 23-24 апреля 2022 года. Теперь World Athletics собирает альтернативные города, их собираются объявить 28-29 июля.

Ранее из Беларуси уже перенесли ЧМ по хоккею, этап Кубка мира по биатлону, чемпионат Европы по велотреку, чемпионат мира по современному пятиборью и другие соревнования.