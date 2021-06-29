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Беларусь лишилась права проведения еще одного чемпионата мира
29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Беларусь лишилась права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.
Об этом сообщил спортивный журналист Бернард Ндонг, пишет
Как сообщает
При этом Совет отмечает, что по-прежнему доверяет местным организаторам, которые уже много сделали для проведения турнира в условиях пандемии, и сожалеет, что пришлось принять такое решение.
Турнир должен был состояться в Минске 23-24 апреля 2022 года. Теперь World Athletics собирает альтернативные города, их собираются объявить 28-29 июля.
Ранее из Беларуси уже перенесли ЧМ по хоккею, этап Кубка мира по биатлону, чемпионат Европы по велотреку, чемпионат мира по современному пятиборью и другие соревнования.
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На этот раз — по спортивной ходьбе.
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