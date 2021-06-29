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Тихановская: «Иногда пишут: мы женимся, и нам будет очень приятно, если вы нас поздравите»
29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
С какими личными просьбами обращаются к демократическому лидеру Беларуси.
Светлана Тихановская рассказала о том, что писала письма Марии Колесниковой.
— Что касается моих писем, то ни одно из тех, что написала от руки Маше Колесниковой, не дошло. Электронные письма и открытка на День рождения, похоже, тоже. Это делается специально. Люди в тюрьмах должны думать, что о них забыли, что они никому не нужны, — сказала Тихановская в интервью
Она также рассказала о том, что пишут ей в соцсетях, и как она сама относится к разным комментариям.
— Сначала читала комментарии и видела там много грязи. Знаете, как бывает: среди всей поддержки найдется ложка дегтя, а я потом хожу и переживаю целый день. Но люди не должны оставаться без внимания, поэтому все сообщения читаю. Пишут много, конечно.
Можно выделить три основные группы сообщений. Советы — что я делаю не так, что нужно сделать. Благодарности и сообщения поддержки.
И третья — просьбы о помощи. Совершенно разные. Иногда это просьба обратить внимание на семью политзаключенных. Тогда начинаю выяснять: кто им помогает. Если никто, то перенаправляю, даю контакты, — говорит Тихановская.
Иногда к ней обращаются с очень оригинальными просьбами.
— Иногда пишут, мол, мы женимся, и нам будет очень приятно, если вы нас поздравите. Конечно, записываю видео. Это же 5-10 минут времени, а людям столько радости доставляет такая простая вещь. «А это, правда, вы?» Тогда записываю сообщение голосом в ответ: «Да, это, правда, я, Светлана Тихановская».
Удивительно, что людям так важно со мной пообщаться. Я каким человеком была, таким и осталась. Наверное, поэтому для меня все это так удивительно.
Самая длинная переписка у нас завязалась с 15-летней девочкой из Минска. Очень боюсь ее обидеть, если перестану отвечать. Она рассказывает, что защищает меня перед одноклассниками. Я рассказываю, что нужно защищать свою точку зрения и позицию, а не Светлану Тихановскую. Немного по-детски, но очень душевно , — говорит Тихановская.
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С какими личными просьбами обращаются к демократическому лидеру Беларуси.
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