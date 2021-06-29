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100 баллов на ЦТ-2021 по белорусскому языку набрали 40 человек

29.06.2021 17:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

29 июня 2021 года на сайте РИКЗ появились первые результаты централизованного тестирования.

Тестирование по белорусскому языку абитуриенты писали 16 июня. Всего на тестирование записалось 17 900 абитуриентов, 40 из них набрали 100 баллов. На ЦТ-2020 стобалльников было в 2 раза больше - максимальный результат смогли получить 78 абитуриентов.

 
 
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29 июня 2021 года на сайте РИКЗ появились первые результаты централизованного тестирования.
 
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