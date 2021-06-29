Инновации и цифровизация: в Минске стартовал Форум регионов Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал Форум регионов Беларуси и России. Заработали несколько секций, в том числе в режиме видеоконференций.

Ключевая тема – цифровизация. Представители органов власти и бизнес-сообщества говорят о развитии научно-технического пространства в Союзном государстве, о внедрении инноваций и единых подходов к цифровизации. Ученые Союзного государства за время существования интеграционной площадки воплотили более 50 совместных программ.

«Экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможна без внедрения инноваций и без внедрения технологической модернизации. Важной составляющей в этом аспекте является взаимодействие между регионами, между странами», – сказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Рунец.

«Мы видим, что цифровизация занимает особую роль в развитии промышленности. Понимая это, мы должны кооперировать наши возможности вместе с российскими партнерами по созданию новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, высокоинтеллектуальных продуктов, которые будут востребованы не только на наших рынках, но и, конечно же, на рынках третьих стран», – отметил заместитель министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик.

Всего на форуме ожидают заключение договоров на 800 миллионов долларов. Промышленные предприятия Беларуси, например, более 50% комплектующих для своей продукции закупают в России. В первый день форума организовано пять дискуссионных площадок.

На Форуме регионов Беларуси и России в этом году впервые проходит совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей. Самое главное событие – пленарное заседание – запланировано на 1 июля.