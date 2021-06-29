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Инновации и цифровизация: в Минске стартовал Форум регионов Беларуси и России
29.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовал Форум регионов Беларуси и России. Заработали несколько секций, в том числе в режиме видеоконференций.
Ключевая тема – цифровизация. Представители органов власти и бизнес-сообщества говорят о развитии научно-технического пространства в Союзном государстве, о внедрении инноваций и единых подходов к цифровизации. Ученые Союзного государства за время существования интеграционной площадки воплотили более 50 совместных программ.
«Экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможна без внедрения инноваций и без внедрения технологической модернизации. Важной составляющей в этом аспекте является взаимодействие между регионами, между странами», – сказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Рунец.
Всего на форуме
На Форуме регионов Беларуси и России в этом году впервые проходит совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей. Самое главное событие – пленарное заседание – запланировано на 1 июля.
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Представители органов власти и бизнес-сообщества говорят о развитии научно-технического пространства в Союзном государстве.
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