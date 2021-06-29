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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, жар Аравийской пустыни в Армении

29.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

По данным Минэнерго России, электроснабжение всех потребителей Подмосковья восстановлено после отключений из-за ливней. О прохладе и дождях мечтают жители многих стран Содружества, передают корреспонденты телеканала «МИР 24». Из-за жары в регионах объявлена повышенная пожароопасность.

В Казахстане аномально жарко. В Алматы с утра плюс 34. По прогнозам синоптиков, немного прохладнее станет лишь к концу недели, когда в республике пройдут кратковременные дожди. В южных регионах страны сегодня объявлено штормовое предупреждение. При температуре воздуха плюс 40 там ждут усиление ветра. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Сохраняется повышенная пожароопасность. Спасатели категорически просят не сжигать мусор и не разводить костры до стабилизации ситуации в регионе.

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В Армении по-прежнему солнечно и жарко, в столице плюс 35. Раскаленные воздушные массы на территорию республики пришли из Аравийской пустыни. Синоптики сегодня прогнозируют небольшие осадки, но долгожданной прохлады они не принесут. В МЧС предупреждают о высоком риске возникновения пожаров. За минувшую неделю было зафиксировано более тысячи случаев. Пожароопасная ситуация в стране сохранится до 1 июля.

В Беларуси ожидается до плюс 28 градусов. Почти во всех областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Там, где накануне также была непогода, сняли запрет на посещение лесов. Ограничения остались в нескольких районах Брестской, Гродненской и Могилевской областей. За нарушение – штраф около 260 долларов. На прошлой недели в Беларуси произошли около 30 лесных пожаров.



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В Беларуси сняли запрет на посещение лесов там, где прошли дожди.
 
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