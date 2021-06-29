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Сколько стоит открыть ИП в Беларуси?
29.06.2021 17:29 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Стать предпринимателем и "работать на себя" в Беларуси не так уж и сложно. Самый простой вариант – зарегистрировать ИП. Смартпресс разобрался, сколько это стоит.
Этап 1: регистрация
Получить статус индивидуального предпринимателя в Беларуси можно буквально за 2-3 дня. Зарегистрировать ИП можно двумя способами.
Первый – через веб-портал
После авторизации:
Второй способ – регистрация через исполком с личной подачей заявления. В Минске регистрацией ИП занимается
При оплате в банке надо принести в исполком платежку, если же вы платите через ЕРИП, никакие документы предоставлять не нужно. Кстати, от уплаты пошлины освобождаются стоящие на учете безработные, а также учащиеся дневных форм обучения, в том числе и в течение года после получения образования.
Свидетельство индивидуального предпринимателя готово, как правило, уже на следующий день. Забрать его можно там же, в исполкоме.
Этап 2: налоговая инспекция
После того, как вы получите свидетельство, необходимо посетить своего налогового инспектора и выбрать форму налогообложения. Затягивать не стоит: например, для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН), необходимо подать уведомление в налоговую инспекцию в течение 20 дней с момента регистрации в качестве ИП.
Какие затраты вы понесете после посещения налогового инспектора? Вам необходимо будет приобрести:
Этап 3. Банковский счет
И, наконец, банковское обслуживание. Выбор банка – очень серьезный вопрос, от которого зависит и удобство вашей бухгалтерии, и расходы на обслуживание, и возможность пользоваться дополнительными сервисами. К примеру, БСБ Банк предлагает пакет услуг
Таким образом, статус предпринимателя "под ключ" со свидетельством, книгой замечаний и предложений и полноценным банковским обслуживанием стоит в Беларуси от BYN 7,97 (если вам не надо платить госпошлину) до BYN 22,47 (с госпошлиной).
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Стать предпринимателем и "работать на себя" в Беларуси не так уж и сложно. Самый простой вариант – зарегистрировать ИП. Смартпресс разобрался, сколько это...
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