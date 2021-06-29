Сколько стоит открыть ИП в Беларуси?

Источник материала: Смартпресс

Стать предпринимателем и "работать на себя" в Беларуси не так уж и сложно. Самый простой вариант – зарегистрировать ИП. Смартпресс разобрался, сколько это стоит.

Этап 1: регистрация

Получить статус индивидуального предпринимателя в Беларуси можно буквально за 2-3 дня. Зарегистрировать ИП можно двумя способами.

Первый – через веб-портал "Единый государственный регистр" . В этом случае госпошлина не взимается. Но есть нюанс: авторизоваться на портале можно только с помощью сертификата электронной цифровой подписи. Если его у вас нет - можете приобрести в Республиканском унитарном предприятии "Национальный центр электронных услуг". Стоимость на год – от BYN 51,48 (по состоянию на дату публикации) если вы предоставите свой носитель (флешку). Или BYN 134,94 за USB-ключ AvBign.

После авторизации:

Вы заполните форму заявления о государственной регистрации и прикрепите фото.

Регистрирующий орган рассмотрит ваше заявление и вам на электронную почту вышлют свидетельство о государственной регистрации ИП, а также уведомление об осуществлении государственной регистрации ИП.

На учет в налоговых органах, ФСЗН, органах государственной статистики и Белгосстрахе вас также поставят автоматически и тоже бесплатно. Уведомление об этом придет на вашу почту в течение 5 рабочих дней.

Второй способ – регистрация через исполком с личной подачей заявления. В Минске регистрацией ИП занимается Управление регистрации и лицензирования главного управления юстиции Минского горисполкома. Необходимо написать заявление (можно воспользоваться специальным сервисом ), не забыть фото и оплатить пошлину в размере 0,5 базовой величины (BYN 14,5 на июнь-2021).

При оплате в банке надо принести в исполком платежку, если же вы платите через ЕРИП, никакие документы предоставлять не нужно. Кстати, от уплаты пошлины освобождаются стоящие на учете безработные, а также учащиеся дневных форм обучения, в том числе и в течение года после получения образования.

Свидетельство индивидуального предпринимателя готово, как правило, уже на следующий день. Забрать его можно там же, в исполкоме.





Этап 2: налоговая инспекция

После того, как вы получите свидетельство, необходимо посетить своего налогового инспектора и выбрать форму налогообложения. Затягивать не стоит: например, для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН), необходимо подать уведомление в налоговую инспекцию в течение 20 дней с момента регистрации в качестве ИП.

Какие затраты вы понесете после посещения налогового инспектора? Вам необходимо будет приобрести:

книгу замечаний и предложений (BYN 5,50)

книгу учета проверок (BYN 2,47) (ни продаются в торговой сети издательства "Белбланквыд").

Кроме того, вам предложат подписаться на журнал "Индивидуальный предприниматель". Но подписка на него добровольная.

Этап 3. Банковский счет

И, наконец, банковское обслуживание. Выбор банка – очень серьезный вопрос, от которого зависит и удобство вашей бухгалтерии, и расходы на обслуживание, и возможность пользоваться дополнительными сервисами. К примеру, БСБ Банк предлагает пакет услуг "Добро пожаловать!" за 0 рублей первые полгода для компаний и индивидуальных предпринимателей, с момента регистрации которых прошло меньше года. В этот пакет входят следующие услуги:

Открытие банковского счета для вашего ИП

Внесение выручки и платежи в BYN через онлайн-сервисы без ограничений

Интернет-Банк и Мобильный банк с функцией платежей

Зачисление заработной платы

Корпоративные премиальные карты Visa и Mastercard;

Бесплатное снятие личного дохода до 1000 рублей.

Таким образом, статус предпринимателя "под ключ" со свидетельством, книгой замечаний и предложений и полноценным банковским обслуживанием стоит в Беларуси от BYN 7,97 (если вам не надо платить госпошлину) до BYN 22,47 (с госпошлиной).