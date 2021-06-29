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Гендиректор Гродненского мясокомбината: никакие санкции не позволят уменьшить рост нашего производства

29.06.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Важные экономические новости приходят 29 июня с полей форума регионов Беларуси и России. В первый же день работы заключены и первые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор Гродненского мясокомбината: никакие санкции не позволят уменьшить рост нашего производства

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит в формате онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. Одна из главных составляющих форума – экономическая. И основная его задача – поиск новых партнеров и ниш для дальнейшей совместной работы. И уже утром нашими предприятиями подписаны первые коммерческие контракты. Ожидается, что всего общая сумма соглашений превысит 800 миллионов долларов.

Гендиректор Гродненского мясокомбината: никакие санкции не позволят уменьшить рост нашего производства

Олег Иванов, генеральный директор Гродненского мясокомбината:
Выводит нас на новые рубежи, на новые регионы, потому что мы этим контрактом покрываем уже территорию Российской Федерации более глубоко. Мы доезжаем уже до Сахалина, до Петропавловска, до Западной Сибири – и это очень значимое для нас достижение, значит, нас уже оценили, любят и тот контракт, который мы подписали сегодня, я думаю, даст возможность нашему предприятию ближайшие полгода твердо стоять на ногах, поэтому никакие санкции и все остальные моменты, которые вокруг происходят, не позволят уменьшить рост нашего производства.

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Новости Беларуси. Важные экономические новости приходят 29 июня с полей форума регионов Беларуси и России. В первый же день работы заключены и первые контракты,...
 
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