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Гендиректор Гродненского мясокомбината: никакие санкции не позволят уменьшить рост нашего производства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Важные экономические новости приходят 29 июня с полей форума регионов Беларуси и России. В первый же день работы заключены и первые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит в формате онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. Одна из главных составляющих форума – экономическая. И основная его задача – поиск новых партнеров и ниш для дальнейшей совместной работы. И уже утром нашими предприятиями подписаны первые коммерческие контракты. Ожидается, что всего общая сумма соглашений превысит 800 миллионов долларов.
Олег Иванов, генеральный директор Гродненского мясокомбината:
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Гендиректор Гродненского мясокомбината: никакие санкции не позволят уменьшить рост нашего производства
Новости Беларуси. Важные экономические новости приходят 29 июня с полей форума регионов Беларуси и России. В первый же день работы заключены и первые контракты,...
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