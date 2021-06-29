﻿ Встреча Вольфовича и Патрушева. Что обсудят главы Совбезов Беларуси и России?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Встреча Вольфовича и Патрушева. Что обсудят главы Совбезов Беларуси и России?

29.06.2021 17:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании Президента. Глава государства встретился с секретарем Совета безопасности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Николаю Патрушеву: есть вопросы, которые пока не подлежат огласке, но я хотел бы, чтобы вы о них знали

Встреча Вольфовича и Патрушева. Что обсудят главы Совбезов Беларуси и России?

В конце встречи Николай Патрушев вместе со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем пообщались с журналистами. Российский гость отметил, что структуры всегда вместе плотно работали, а сегодня тем более. Ведь оказываемое давление на страны очевидно. Конечная цель внешних сил – поменять государственный строй и власть в Беларуси.

Встреча Вольфовича и Патрушева. Что обсудят главы Совбезов Беларуси и России?

В Минск Николай Патрушев прибыл с двухдневным визитом. В графике, кроме встречи с Александром Лукашенко, также двусторонние консультации аппаратов Советов безопасности Беларуси и России. Какие вопросы в центре внимания? Рассказал Александр Вольфович.

Секретарь Совбеза России в Минске: «Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь»

Встреча Вольфовича и Патрушева. Что обсудят главы Совбезов Беларуси и России?

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Конечно же, будут затронуты вопросы военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества, некоторые другие моменты, которые касаются, прежде всего, безопасности наших стран. Действительно, работа между аппаратами Совета безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь налажена, она системная. И сегодняшняя встреча – плановое мероприятие, которое стоит в повестке дня.

Итоговые результаты работы аппаратов Советов безопасности Беларуси и России будут доложены Александру Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Патрушев о НПО и НКО: надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by