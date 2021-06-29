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Николай Патрушев о НПО и НКО: надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются

29.06.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании Президента. Глава государства встретился с секретарем Совета безопасности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Беларусь, как и на соседей, оказывается мощное давление со стороны Запада. Это, пожалуй, один из главных вопросов на сегодняшней встрече во Дворце Независимости.

Николай Патрушев о НПО и НКО: надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:
Надо уделять внимание тому влиянию, которое оказывается извне. Я сказал о вопросах информационной безопасности. И надо уделять внимание НПО, НКО, их деятельности. Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются за то, как эти финансы израсходованы. Вот когда мы эту картину вместе видим. А здесь должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой из стран, обмениваться информацией. И, конечно, мы рассчитываем на общественность, которая нам предоставляет информацию. Тогда мы понимаем, какую роль они играют, перед кем отчитываются и какой цели хотят достичь. Если говорить о Беларуси, то их конечная цель поменять строй и власть в Беларуси. Собственно говоря, мы это наблюдаем последнее время, а вы, кто живет в Беларуси, больше всего это видите. Аналогичная ситуация – влиять на Россию тоже.

 
 
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Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании...
 
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