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Николай Патрушев о НПО и НКО: надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании Президента. Глава государства встретился с секретарем Совета безопасности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Беларусь, как и на соседей, оказывается мощное давление со стороны Запада. Это, пожалуй, один из главных вопросов на сегодняшней встрече во Дворце Независимости.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:
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Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании...
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