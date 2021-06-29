Свабода , говорится в его письме сестре. Об этом, как сообщает белорусская служба Радио, говорится в его письме сестре.





Как пишет Попов, он "больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин", но оказалось, "это совсем не так". Тем не менее, по его словам, именно Россию он называл своей родиной.





Политзаключенный указал, что посетивший его только однажды российский консул сказал следующую фразу: "Дима, ну вы же все понимаете!"





"Нет, не понимаю. Я отказываюсь понимать, почему за целый год российское консульство поинтересовались моей персоной единожды. Я отказываюсь понимать, почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ.





Я отказываюсь принимать столь циничное российское государство к своим гражданам. Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны", – подчеркнул он и попросил лишить его гражданства.





На днях в Гомеле в закрытом режиме начался судебный процесс над видеоблогером Сергеем Тихановским, политиком Николаем Статкевичем, блогером и медиаконсультантом Игорем Лосиком, минским блогером Владимиром Цыгановичем (MozgОN) и оператором ютуб-канала "Страна для жизни" Артемом Саковым.





Все фигуранты дела провели за решеткой год и более и были задержаны до начала массовых акций протеста. По предъявленным статьям им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.





В Следственном комитете Беларуси считают, что Тихановский, Саков, Попов, Цыганович и Лосик занимались "разжиганием социальной вражды и розни в стране", что являлось "идеологией организации беспорядков".





В соучастниках Тихановского еще два известных белорусских политика – Николай Статкевич и уже осужденный Павел Северинец.





СК утверждает, что, начиная с октября 2019 года, Статкевич, Тихановский и Северинец распространяли через интернет "публичные призывы для подготовки к радикальным действиям", используя при этом "разные методички, в том числе книгу Джина Шарпа "От диктатуры к демократии".