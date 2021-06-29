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Украина может ввести эмбарго на импорт белорусской молочки

29.06.2021 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд предприятий-представителей молочной отрасли готовит заявление для рассмотрения межведомственной комиссией по международной торговле на введение запрета импорта в Украину молочной продукции из Беларуси.

В связи с тем, что введенное Беларусью в 2016 году эмбарго на украинскую молочную продукцию является дискриминационным и недружественным действием. Об этом сообщил глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы считаем, что в данном случае необходимо применить ст. 29 закона "О внешнеэкономической деятельности" о защите от недружественных действий государств или экономических групп. Мы считаем, что Республика Беларусь предприняла такие дискриминационные недружественные действия в отношении Украины", - отметил он.

Чагаровский уточнил, что Беларусь в 2015 году поддержала эмбарго России на импорт украинской молочной продукции, которое вступило в действие 1 января 2016 года. Вместе с тем рынок Украины на данный момент открыт для продукции 14-ти молокоперерабатывающих предприятий из Беларуси.

Согласно ст. 29 закона "О внешнеэкономической деятельности", в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических групп, Украиной может применяться полный либо частичный запрет на торговлю; лишение режима наибольшего благоприятствования или льготного специального режима; введение спецпошлин; введение режима лицензирования внешнеэкономических операций; установление квот.

Глава СМПУ уточнил, что министерство экономики отказалось провести спецрасследование растущего импорта молочной продукции в Украину, заявление о проведении которого в феврале 2021 года подала группа из 14 предприятий-представителей молочной отрасли. Он уточнил, что производители собираются подать аналогичное повторное заявление в течении ближайших 10 дней.

Как сообщалось, введенное в декабре 2015 года торговое эмбарго РФ распространялось на 46% групп товаров, экспортируемых из Украины в РФ, в том числе на мясо и мясопродукты, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты и орехи, изделия из муки и прочее.
 
 
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