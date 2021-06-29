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Беларусь лишили еще одного спортивного мероприятия

29.06.2021 17:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в Беларуси в будущем году, отменен. Новое место проведение ЧМ пока неизвестно.

Турнир должен был пройти в Минске 23-24 апреля 2022 года. Сейчас World Athletics собирает альтернативные города проведения турнира. Новое место проведения должны объявить 28-29 июля.

В World Athletics отмечают, что доверяют местным организаторам, и сожалеют, что пришлось принять такое решение.

Напомним, что ранее из Беларуси были перенесены Чемпионат мира по хоккею, этап Кубка мира по биатлону, чемпионат Европы по велотреку, Чемпионат мира по современному пятиборью.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в Беларуси в будущем году, отменен. Новое место проведение ЧМ пока неизвестно.
 
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