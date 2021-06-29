Беларусь лишили еще одного спортивного мероприятия

Чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в Беларуси в будущем году, отменен. Новое место проведение ЧМ пока неизвестно.

Турнир должен был пройти в Минске 23-24 апреля 2022 года. Сейчас World Athletics собирает альтернативные города проведения турнира. Новое место проведения должны объявить 28-29 июля.

В World Athletics отмечают, что доверяют местным организаторам, и сожалеют, что пришлось принять такое решение.