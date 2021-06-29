Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе мужчину затолкали в багажник автомобиля и вывезли за город, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"У жителей города Василевичи Речицкого района возникла конфликтная ситуация. Раньше 37-летние мужчины ездили на заработки в Россию. Один - в качестве бригадира, второй - обычным рабочим. В какой-то момент подчиненный решил, что и сам может быть начальником. Для этого стал подбирать себе строительную команду из городских жителей. Часть из приглашенных рабочих раньше ездила на заработки со вторым мужчиной, и тому ситуация не понравилась. Разговоры по сотовому телефону ни к чему не привели. 23 мая бывший бригадир решил расставить все точки на очной встрече. Для пущей убедительности взял с собой двух 22-летних местных жителей", - рассказали в ведомстве. Мужчины действовали в стиле 1990-х годов. На несговорчивого мужчину с применением силы и газового баллончика надели наручники, после чего затолкали его в багажник "Тайоты" и вывезли за черту города. Там категоричным тоном потребовали от затеи отказаться.

Когда перепуганного мужчину отпустили, тот сразу же позвонил по спецлинии 102. Троих виновников задержали. 28 июня следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Бригадир и один из помощников помещены в ИВС, третий обязан явкой.-0-