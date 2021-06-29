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Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суздальцев: Лукашенко торопится По мнению аналитика, Лукашенко готовит «меню» для диалога с Западом.

Анонсированные вчера белорусским руководством новые выпады против Запада – прекращение дипломатической миссии в РБ представителя ЕС и выход Беларуси из европейской программы «Восточное партнёрство» - детище В. Макея, не должно кого-то удивлять, -. -Уколы со стороны Минска булавочные, в Брюсселе прекрасно понимают, что на самом деле из Минска подают знаки готовности поторговаться.А. Лукашенко готовит «меню» для диалога с Западом: политические заключенные, пока только анонсированное сближение с Россией, нелегальные мигранты на границе, угрозы поставки наркотиков и «ядерных материалов» и прочее. В этом смысле прогулки по Минску Р. Протасевича и его подруги – гражданки России, символизируют готовность белорусского руководства поговорить «по душам».А. Лукашенко торопится. Бесконечно тянуть с «Дорожными картами» невозможно, России нужен конкретный результат. Ситуацию с Москвой можно уравновесить пусть и формальным, но существующим диалогом с Брюсселем. Попутно в Минске рассчитывают на то, что Москва, обнаружив, что контакты с Западом возобновлены, может пойти на интеграционные авансы, что она и делала до 2018 года…