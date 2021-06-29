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Гороскоп на 30 июня: что ждет завтра все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на среду / tv.ua
Овен
Овна завтра ждет день полный разочарований. Не обязательно, что вы столкнетесь с какими-то серьезными проблемами. Возможно, просто кто-то из близких не оправдает ваших надежд.
Телец
Завтра гороскоп Тельца благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений. Окружите себя родными людьми - и день пройдет замечательно.
Близнецы
День отлично подходит для новых начинаний. Старт любых проектов будет удачным и заложить прочный фундамент на будущее.
Рак
Возможны нервные срывы в связи с преодолением сложных препятствий на работе или дома. Сведите до минимума свои обязанности, однако не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь.
Лев
У Льва завтра будет все так и гореть в руках. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше.
Дева
Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия.
Весы
Весы завтра способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Не позволяйте вами манипулировать.
Скорпион
Завтра – отличный день, который подарит Скорпиону заряд бодрости, солнечной энергии и позитива. Любые дела вы будете делать играючи.
Стрелец
Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должны стать завтра вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много.
Козерог
Завтра тяга Козерога к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий.
Водолей
Завтра Водолей может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк.
Рыбы
Этот день обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться на высоте.
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Весы завтра способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки.
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