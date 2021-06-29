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5-й пакет санкций против режима Лукашенко ЕС примет в начале июля - источник
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Руководитель Белорусского свободного театра и общественный деятель Николай Халезин сообщает, что пятый пакет санкций ЕС против белорусского режима планируют принять в июле.
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Об этом сообщил Руководитель Белорусского свободного театра Николай Халезин.
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