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Патрушев передал Лукашенко ультиматум от Путина?

29.06.2021 17:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Патрушев передал Лукашенко ультиматум от Путина?
Фото: president.gov.by
Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семиборщина» изложил свою версию прибытия в Минск секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и его переговоров с Лукашенко:

— На белорусском направлении туман неопределенности начал рассеиваться. Стали известны некоторые детали форсмажорно-«планового» прибытия секретаря Совбеза РФ в Минск.

Николай Патрушев озвучил Лукашенко согласованную позицию Путина, Байдена и Си Цзиньпина по формату и срокам конституционного транзита как единственного способа завершения рукотворного белорусского политического кризиса.

По итогам вчерашнего жесткого и суперзакрытого разговора руководителей Китая и России в части касающейся принято окончательное решение. Миссия Патрушева - предъявить Лукашенко ультиматум.
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Теги: Минск
 
 
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Стали известны некоторые детали форсмажорного визита секретаря Совбеза России в Минск.
 
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