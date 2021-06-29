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«Минская Семиборщина»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патрушев передал Лукашенко ультиматум от Путина? Стали известны некоторые детали форсмажорного визита секретаря Совбеза России в Минск.

— На белорусском направлении туман неопределенности начал рассеиваться. Стали известны некоторые детали форсмажорно-«планового» прибытия секретаря Совбеза РФ в Минск.озвучилсогласованную позициюпо формату и срокам конституционного транзита как единственного способа завершения рукотворного белорусского политического кризиса.По итогам вчерашнего жесткого и суперзакрытого разговора руководителей Китая и России в части касающейся принято окончательное решение. Миссия Патрушева - предъявить Лукашенко ультиматум.