В Беларуси открыли памятник жертвам крупнейшей в стране авиакатастрофы

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рассказали Sputnik в Наровлянском спецлесхозе. В деревне Вербовичи Наровлянского района (Гомельская область) открыли памятник жертвам крушения пассажирского авиалайнера Як-42, летевшего из Ленинграда в Киев в 1982 году,Sputnik в Наровлянском спецлесхозе.

Памятник был открыт 28 июня - в день годовщины трагедии, пояснили в организации. До этого на месте катастрофы родственники погибших установили маленькие обелиски.





Памятник поставило руководство лесхоза. "Мы сами спроектировали, заказали и своими силами установили его", – уточнила заместитель директора Наровлянского спецлесхоза по идеологической работе Лариса Новик.





Стела находится в пограничной зоне и зоне ЧАЭС, попасть туда просто так нельзя.

Нужны паспорта и разрешение на въезд от райисполкома.





Катастрофа под Наровлей





Авиалайнер Як-42 авиакомпании "Аэрофлот" разбился в лесу недалеко от деревни Вербовичи 28 июня 1982 года. Он выполнял плановый рейс из Ленинграда в Киев, но через 1 час и 50 минут после взлета рухнул на землю из-за отказа привода стабилизатора. Все 132 человека на борту погибли.

Эта катастрофа стала первой и самой крупной в истории самолета Як-42. После распада Советского Союза она остается крупнейшим авиационным ЧП в истории Беларуси.