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В Беларуси открыли памятник жертвам крупнейшей в стране авиакатастрофы

29.06.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стела появилась на месте ЧП лишь спустя 39 лет после трагедии, все средства по ее установке взял на себя местный лесхоз.

© Photo : Прыпяцкая Праўда / Виктор Павлов

В деревне Вербовичи Наровлянского района (Гомельская область) открыли памятник жертвам крушения пассажирского авиалайнера Як-42, летевшего из Ленинграда в Киев в 1982 году, рассказали Sputnik в Наровлянском спецлесхозе.
Памятник был открыт 28 июня - в день годовщины трагедии, пояснили в организации. До этого на месте катастрофы родственники погибших установили маленькие обелиски.

Памятник поставило руководство лесхоза. "Мы сами спроектировали, заказали и своими силами установили его", – уточнила заместитель директора Наровлянского спецлесхоза по идеологической работе Лариса Новик.

Стела находится в пограничной зоне и зоне ЧАЭС, попасть туда просто так нельзя. 
Нужны паспорта и разрешение на въезд от райисполкома.

Катастрофа под Наровлей


Авиалайнер Як-42 авиакомпании "Аэрофлот" разбился в лесу недалеко от деревни Вербовичи 28 июня 1982 года. Он выполнял плановый рейс из Ленинграда в Киев, но через 1 час и 50 минут после взлета рухнул на землю из-за отказа привода стабилизатора. Все 132 человека на борту погибли.
Эта катастрофа стала первой и самой крупной в истории самолета Як-42. После распада Советского Союза она остается крупнейшим авиационным ЧП в истории Беларуси.
 
 
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Стела появилась на месте ЧП лишь спустя 39 лет после трагедии, все средства по ее установке взял на себя местный лесхоз.
 
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