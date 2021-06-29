"Наша Ніва": Юрия Чижа выпустили под домашний арест

изданию сообщили два не связанных между собой источника. Об этомсообщили два не связанных между собой источника.





Юрий Чиж - опальный бизнесмен, некогда близкий к власти.





Его задержали в марте по возвращении из Москвы.





Вместе с Чижом были задержаны руководители нескольких компаний, которые остались у бизнесмена после разгрома его империи.





Претензии у силовиков возникли к топ-менеджменту "Кварцмелпрома" - предприятию в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом Березовский завод по изготовлению стройматериалов (также принадлежит Чижу). Также якобы был задержан кто-то из руководителей «Данпрода» - предприятие на Воложинщине, которое производило свинину.





Наконец, пришли и в «Нефтехимтрейдинг» — один из последних бизнесов Чижа, который успешно продолжал работать. У сети из 11 заправок, три из которых находятся в Минске , четыре месяца назад забрали лицензию на продажу топлива.





Как известно «Нашей Ниве», смысл дела перекликается с прежним уголовным делом против Чижа в 2016 году, когда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.





Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал вину и возместил ущерб. Но как можно предположить, счет ему выставили немалый и растянутый во времени.





По состоянию на 2021 год он якобы оставался должен и государству, и бизнес-партнерам, которые взыскивали с Чижа долги через суд.









Но Чиж по обязательствам якобы не платил, хотя отдельные еще "живые" его бизнесы приносили деньги.



