Кража века в Греции. Найдены украденные в Греции картины Пикассо и Мондриана





"Женская голова" Пикассо – это портрет подруги и музы художника





Картины Пикассо "Женская голова" и Пита Мондриана "Мельница в Штаммере" украли ночью 9 января 2012 года из национальной художественной галереи Афин.





пишет Гордон. Грабители также украли нарисованный тушью рисунок итальянского художника XVI-го века Гульельмо Качча, отметило Associated Press. Ограбление завершили примерно за семь минут, уточнили полицейские. Картины сорвали с рам во время хорошо организованного ночного ограбления,Гордон. Грабители также украли нарисованный тушью рисунок итальянского художника XVI-го века Гульельмо Качча, отметило Associated Press. Ограбление завершили примерно за семь минут, уточнили полицейские.





Произведения искусства нашли в овраге в городе Кератея. Их спрятал 49-летний грек. Его считают одним из двух участников кражи картин.





Контекст:





"Женская голова" Пикассо – это портрет Доры Маар, подруги и музы художника. Картина была написана в 1939 году, на ней изображен женский бюст в стиле кубизма, который испанский художник подарил Греции в 1949 году "в честь греческого народа" за его сопротивление нацистской Германии во время Второй мировой войны, написало Kathimerini. На обратной стороне картины Пикассо разместил подпись "Pour le Peuple Grec, Hommage de Picasso" (греческому народу, дань уважения Пикассо).





Картина "Мельница в Штаммере и полосатое небо" нидерландского художника Пита Мондриана была написана в 1905 году. В 1963 году ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил национальной галерее Афин.







