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Выходцы из Беларуси требуют от властей Израиля высказаться о ситуации на бывшей родине

29.06.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

39 выходцев из Беларуси (деятели науки, культуры, спорта и общественные активисты) подписали обращение к новому министру иностранных дел Яиру Лапиду с призывом выразить позицию Израиля по отношению к ситуации в Беларуси.

Авторы обращения отмечают, что прежнее правительство Израиля игнорировало беспрецедентное нарушение прав человека в Беларуси, хотя репрессии коснулись, в том числе, и нескольких израильских граждан, и выражают надежду на изменение политики Израиля в Беларуси.

Обращение инициировано израильским движением в поддержку белорусского протеста "RAZAM". 
 
 
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39 выходцев из Беларуси (деятели науки, культуры, спорта и общественные активисты) подписали обращение к новому министру иностранных дел Яиру Лапиду с призывом...
 
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