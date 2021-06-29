|
Выходцы из Беларуси требуют от властей Израиля высказаться о ситуации на бывшей родине
Источник материала: Партизан
39 выходцев из Беларуси (деятели науки, культуры, спорта и общественные активисты) подписали обращение к новому министру иностранных дел Яиру Лапиду с призывом выразить позицию Израиля по отношению к ситуации в Беларуси.
Авторы обращения
Обращение инициировано израильским движением в поддержку белорусского протеста "RAZAM".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
39 выходцев из Беларуси (деятели науки, культуры, спорта и общественные активисты) подписали обращение к новому министру иностранных дел Яиру Лапиду с призывом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)