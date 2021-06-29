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Минздрав: Платить белорусам за вакцинирование нет необходимости

29.06.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич не видит необходимости материально стимулировать белорусов идти на вакцинацию против COVID-19.

«У нас каждый понимает и делает свой осознанный выбор. Такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет», — сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Напомним, в Москве и некоторых регионах России работодатели пообещали выплатить привившимся сотрудникам премии. 

Государственный телеканал RT, например, предложил единовременные выплаты по 57 500 рублей (почти 800 долларов) каждому сотруднику, который уже прошел вакцинацию.
 
 
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Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич не видит необходимости материально стимулировать белорусов идти на вакцинацию против COVID-19.
 
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