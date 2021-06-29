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Минздрав: Платить белорусам за вакцинирование нет необходимости
Источник материала: Партизан
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич не видит необходимости материально стимулировать белорусов идти на вакцинацию против COVID-19.
«У нас каждый понимает и делает свой осознанный выбор. Такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет», — сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Напомним, в Москве и некоторых регионах России работодатели пообещали выплатить привившимся сотрудникам премии.
Государственный телеканал RT, например, предложил единовременные выплаты по 57 500 рублей (почти 800 долларов) каждому сотруднику, который уже прошел вакцинацию.
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Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич не видит необходимости материально стимулировать белорусов идти на вакцинацию против COVID-19.
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