Минздрав: Платить белорусам за вакцинирование нет необходимости

«У нас каждый понимает и делает свой осознанный выбор. Такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет», — сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.





Напомним, в Москве и некоторых регионах России работодатели пообещали выплатить привившимся сотрудникам премии.





Государственный телеканал RT, например, предложил единовременные выплаты по 57 500 рублей (почти 800 долларов) каждому сотруднику, который уже прошел вакцинацию.