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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специалисты сообщили о новых фактах, подтверждающих пользу поцелуев Более длительные поцелуи оказывают влияние на гормональный уровень женского организма.

На страницах журнала Microbiome нидерландские учёные опубликовали результаты своей работы, подтвердившей, что поцелуи способны повышать иммунитет. Ведь именно во время поцелуя партнёры обмениваются огромным количеством бактерий (около 80 млн), что позволяет увеличить защитные функции организма. По мнению учёных из Университетского Лондонского колледжа, в современном мире слишком большое внимание уделяется чистоте, что способствовало снижению иммунитета и росту некоторых заболеваний.В ходе проведённого австрийскими и немецкими учёными исследования так же удалось установить, что поцелуи значительно улучшают качество интимной жизни, а некоторые женщины (около 50%) сообщили, что качественным поцелуем можно даже заменить интимную связь. Об этом сообщило издание La Repubblica.Немаловажное значение первый поцелуй, по утверждениям сотрудницы Техасского Университета, может оказать влияние на судьбу человека. Связано это с тем, что первый поцелуй – самый запоминающийся, и от того, какие впечатления от него останутся – будут зависеть дальнейшие отношения с партнёром. Кроме этого, более длительные поцелуи оказывают влияние на гормональный уровень женского организма, способствуя эмоциональной привязанности.Однако, некоторые исследования показывают что долгие поцелуи пар, проживших вместе 5 и более лет, наоборот, приводят к снижению уровня гормона окситоцина. Не исключено, что таким образом организм человека защищает себя от любовной эйфории, сохраняя силы для семейных дел, работы, воспитания детей и др.