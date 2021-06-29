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Учёные рассказали, каким напитком лучше «запивать» стресс
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
О том, какому напитку в данном случае следует отдать предпочтение, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Со стрессом, безусловно, нужно бороться. Однако, употреблять алкоголь, как это делает достаточно большое количество жителей нашей страны, не только бесполезно, но и может стать причиной развития различных заболеваний в организме человека.
Сталкиваясь со стрессовой ситуацией наш мозг начинает активно стимулировать надпочечники, вырабатывая таким образом гормон стресса – кортизола. Употребление воды способно остановить данный процесс.
«Для того, чтобы помочь своему организму справиться со стрессом, достаточно попить простой воды. Именно вода помогает остановить синтез гормона стресса», – поделилась врач.
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Со стрессом, безусловно, нужно бороться.
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