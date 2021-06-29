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«Для того, чтобы помочь своему организму справиться со стрессом, достаточно попить простой воды. Именно вода помогает остановить синтез гормона стресса», – поделилась врач.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учёные рассказали, каким напитком лучше «запивать» стресс Со стрессом, безусловно, нужно бороться.

О том, какому напитку в данном случае следует отдать предпочтение, рассказала врач-эндокринологСо стрессом, безусловно, нужно бороться. Однако, употреблять алкоголь, как это делает достаточно большое количество жителей нашей страны, не только бесполезно, но и может стать причиной развития различных заболеваний в организме человека.Сталкиваясь со стрессовой ситуацией наш мозг начинает активно стимулировать надпочечники, вырабатывая таким образом гормон стресса – кортизола. Употребление воды способно остановить данный процесс.