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Учёные рассказали, каким напитком лучше «запивать» стресс

29.06.2021 18:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Учёные рассказали, каким напитком лучше «запивать» стресс
Иллюстративное фото
В условиях стресса многие люди начинают испытывать повышенную тягу к пище. Таким образом происходит расслабление органума и, соответственно, уменьшение стрессового состояния. Однако некоторые люди, вместо употребления пищи, пытаются стресс «запить».

О том, какому напитку в данном случае следует отдать предпочтение, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Со стрессом, безусловно, нужно бороться. Однако, употреблять алкоголь, как это делает достаточно большое количество жителей нашей страны, не только бесполезно, но и может стать причиной развития различных заболеваний в организме человека.

Сталкиваясь со стрессовой ситуацией наш мозг начинает активно стимулировать надпочечники, вырабатывая таким образом гормон стресса – кортизола. Употребление воды способно остановить данный процесс.

«Для того, чтобы помочь своему организму справиться со стрессом, достаточно попить простой воды. Именно вода помогает остановить синтез гормона стресса», – поделилась врач.
 
 
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Со стрессом, безусловно, нужно бороться.
 
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