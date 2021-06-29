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Мартиньш Стакис

«Ничего хорошего я о диктаторах не думаю. Я верю, что только сами люди могут принять решение в какой политической системе или при каком режиме они хотят жить. И со всеми, кто так не думает, мне не по пути. Но есть и такие режимы, которые диктаторские, но они как-то мирно живут со своими людьми. Но есть и те, которые уже переходят все границы. Когда режим Лукашенко украл международный самолет — он перешел эту черту и, думаю, что это весь мир понимает».

«Это уже только вопрос времени. Что насчет диктаторов? С диктатором приходится как-то жить и работать. Но очень важно, чтобы они были предсказуемы. На них нельзя положиться, но можно понять, что они делают. А этот диктатор уже сам не понимает, что он делает и другие не понимают».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мэр Риги о Лукашенко, смене флага и белорусских протестах Эксклюзивное интервью латвийского политика, ставшего героем белорусов.

В интервью программе сайтаStudio X97 политик объяснил свой поступок:«Я понял, что надо объяснять этот поступок с эмоциональной точки зрения, чтобы поняли, почему мы (я не один был) это сделали. И я всегда тогда даю такое сравнение: представьте, что у ваших соседей в семье дедушка издевается над своими внуками, бьет их, морально унижает. Что вы будете делать? Просто смотреть на это? Скажете, что это не мое дело? Пускай родители сами решают свои семейные вопросы? Или у вас будет какая-то реакция все-таки? Может быть, вы не можете сами этот вопрос решить, но можете хотя бы позвонить в социальные службы, полицию, все-таки как-то повлиять на эту ситуацию. Я думаю, что это сравнение довольно четкое, если мы думаем о Беларуси.Потому что все, что есть у белорусской оппозиции — это вера, это флаг, это интернет, через который они объясняют свои идеи. Но их тоже каждый день на улице избивают, над ними издеваются силами этого безумного дедушки. Так что, я думаю, что сравнение довольно четкое. И когда я так объясняю этот поступок — тогда многие уже понимают намного лучше. Я не могу решить проблему Беларуси, это понятно. Но я могу, по крайней мере, обратить внимание на эту проблему. И если это удалось — я очень доволен этим».Мэр Риги также прокомментировал захват белорусскими властями самолета Ryanair:На этот раз это Лукашенко не сойдет с рук, считает политик. Его уход — вопрос времени:Смотрите интервью с мэром Риги полностью на видео. Ведущий —