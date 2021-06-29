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Годовой курс новаторских лекарств от болезни Альцгеймера будет стоить от $56 тысяч. Но ль желающих отбоя нет

29.06.2021 18:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Годовой курс новаторских лекарств от болезни Альцгеймера будет стоить от тысяч. Но ль желающих отбоя нет
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Адухельм — первый официально одобренный в США препарат от болезни Альцгеймера.

Годовой курс препарата, разработанного компанией Biogen, будет стоить 56 тысяч долларов. Кроме этого, необходимо будет регулярно делать снимки головного мозга и посещать врача. По оценкам экспертов, в целом курс лечения для одного пациента будет стоить около 100 тысяч долларов ежегодно, пишет The Wall Street Journal.

Аналитики подсчитали, что годовая продажа новаторских лекарств превысит 5 миллиардов долларов, а некоторые эксперты в сфере здравоохранения убеждены, что эта цифра будет в несколько раз выше.

В большинстве случаев курс лечения будет оплачиваться за счет Medicare — национальной программы медицинской страховки в США. Программа покрывает лечение людей старше 65 лет, и охватывает большую часть из 6 миллионов американцев, страдающих от болезни Альцгеймера. Чтобы избежать финансового удара в связи с появлением адухельма, Medicare придется ограничить доступ к этому новому препарату.

К тому же, сама компания Biogen заявила о намерении на этом этапе ограничить количество пациентов теми, кто имеет раннюю стадию болезни Альцгеймера с легкими симптомами.

По словам представителя компании, первые недели после одобрения адухельма были самым напряженными в его карьере. Около 200 пациентов позвонили или обратились с электронными письмами в клинику с вопросами о новом лекарстве.

Одобрение препарата вызвало споры у медицинского сообщества США. Некоторые эксперты убеждены, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы доказать эффективность лекарств. Более того, прием препарата повышает риск инсульта. И, тем не менее, люди, которых коснулось ранее неизлечимое заболевание, и их родственники, хватаются за эту надежду как за соломинку.
 
 
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Аналитики подсчитали, что годовая продажа новаторских лекарств превысит 5 миллиардов долларов.
 
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