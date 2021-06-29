Источник материала: UDF



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"План состоит в том, что если мы подадим газ в Кано (город на севере страны. — прим.), то он может продолжить путь в Алжир по Транссахарскому газопроводу, который соединят с алжирской газотранспортной системой, и добраться до Европы. Это очень важная часть инфраструктуры, и президент настроен осуществить проект", — отметил Сильва.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нигерия может потеснить в Европе российский «Газпром» Газ может попадать в европейские страны через Алжир.