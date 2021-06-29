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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Потери до $6 миллиардов»: эксперт рассказала о последствиях санкций для режима Лукашенко Крупный нефтяной бизнес воздержится от операций с Беларусью.

обращает внимание, что экспорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси, по которому среди прочего сильно ударили санкции ЕС, до пандемии составлял около $7 миллиардов (в то время как весь национальный бюджет $15 миллиардов).По мнению эксперта, после санкцийс меньшей вероятностью продолжит прямую финансовую поддержку. Крупный нефтяной бизнес воздержится от операций с Беларусью.