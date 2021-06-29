|
«Потери до $6 миллиардов»: эксперт рассказала о последствиях санкций для режима Лукашенко
Источник материала: UDF
Картинка носит иллюстративный характер
Катя Глод обращает внимание, что экспорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси, по которому среди прочего сильно ударили санкции ЕС, до пандемии составлял около $7 миллиардов (в то время как весь национальный бюджет $15 миллиардов).
По мнению эксперта, после санкций Путин с меньшей вероятностью продолжит прямую финансовую поддержку Лукашенко. Крупный нефтяной бизнес воздержится от операций с Беларусью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупный нефтяной бизнес воздержится от операций с Беларусью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)