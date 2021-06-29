ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Потери до $6 миллиардов»: эксперт рассказала о последствиях санкций для режима Лукашенко

29.06.2021 18:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Потери до миллиардов»: эксперт рассказала о последствиях санкций для режима Лукашенко
Картинка носит иллюстративный характер
Консультант по политическим рискам Катя Глод из вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) оценивает потери от санкций ЕС в 3-6 миллиардов долларов.

Катя Глод обращает внимание, что экспорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси, по которому среди прочего сильно ударили санкции ЕС, до пандемии составлял около $7 миллиардов (в то время как весь национальный бюджет $15 миллиардов).

По мнению эксперта, после санкций Путин с меньшей вероятностью продолжит прямую финансовую поддержку Лукашенко. Крупный нефтяной бизнес воздержится от операций с Беларусью.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупный нефтяной бизнес воздержится от операций с Беларусью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Совбеза РФ обвинил НКО в нацеленности на смену власти в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by