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Юрий Чиж находится под домашним арестом - СМИ

29.06.2021 18:53 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Опальный бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом. Об этом  сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на источники.

По утверждению издания, бизнесмен не поддерживает контактов с бывшими друзьями и даже некоторыми родственниками.

Напомним, Чижа задержали вечером 15 марта по возвращению из Москвы.  

По информации "Нашей Нівы", претензии к Чижу перекликается с предыдущим уголовным делом от 2016 года, когда он был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал себя виновным и возместил ущерб. Издание предполагает, что "счет ему выставили немалый", отведя срок на его погашение.

 
 
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Опальный бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом. Об этом  сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на источники. По утверждению издания, бизнесмен...
 
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