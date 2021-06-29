Юрий Чиж находится под домашним арестом - СМИ

Источник материала: Смартпресс

Опальный бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом. Об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на источники.

По утверждению издания, бизнесмен не поддерживает контактов с бывшими друзьями и даже некоторыми родственниками.

Напомним, Чижа задержали вечером 15 марта по возвращению из Москвы.

По информации "Нашей Нівы", претензии к Чижу перекликается с предыдущим уголовным делом от 2016 года, когда он был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал себя виновным и возместил ущерб. Издание предполагает, что "счет ему выставили немалый", отведя срок на его погашение.