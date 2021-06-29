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Юрий Чиж находится под домашним арестом - СМИ
29.06.2021 18:53 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Опальный бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом. Об этом сообщает
По утверждению издания, бизнесмен не поддерживает контактов с бывшими друзьями и даже некоторыми родственниками.
Напомним, Чижа задержали вечером 15 марта по возвращению из Москвы.
По информации "Нашей Нівы", претензии к Чижу перекликается с предыдущим уголовным делом от 2016 года, когда он был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.
Тогда дело до суда не дошло, так как Чиж признал себя виновным и возместил ущерб. Издание предполагает, что "счет ему выставили немалый", отведя срок на его погашение.
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Опальный бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом. Об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на источники. По утверждению издания, бизнесмен...
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