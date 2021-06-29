Правительство продлило срок возможного повышения цен на детское питание на полмесяца

Источник материала: Смартпресс

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров продлила срок возможного повышения цен на весь ассортимент детского питания до 15 июля, сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Повышение может быть осуществлено юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, ввоз и реализацию детского питания на внутренний рынок. Цены могут быть увеличены не более, чем на 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

“Данное решение принято для сохранения ассортимента рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства (ввоза) и (или) реализации”, - заявили в МАРТ.

Как сообщалось, в середине июня правительство разрешило в срок до 30 июня поднять цены на хлеб (максимум на 4,9%) и на детское питание (на 4%).

Напомним, правительство Беларуси с 24 февраля ввело ограничение роста цен на социально значимые товары и лекарства. Соответствующее решение содержится в постановлении №100.

Согласно документу, юрлицам и ИП было запрещено с 1 марта повышать цены на социально значимые товары не более, чем на 0,2% в месяц. Повышение цен сверх 0,2% юрлица должны согласовывать с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

В постановлении отмечено, что "заморозка" цен вводится "в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка".

В перечень товаров, на которые запрещено повышать цены более, чем на 0,2%, включены 62 позиции.