Эксперт: Не думаю, что в центре Европы можно создать экономику, которая будет расти, невзирая на нарушение прав человека

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Лев Львовский уверен: эффект от санкций почувствуют абсолютно все слои населения — и простые жители, и жители Дроздов.





Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский назвал последний пакет санкций «довольно серьезным ужесточением».

— По сравнению с первыми тремя пакетами, которые были совсем не экономическими, а точечными, эти санкции более масштабные. Это первые секторальные санкции. Да, они позволяют некоторым областям все еще работать, у них будет такой отложенный эффект. Тем не менее, это самые серьезные санкции, возможно, за всю историю Беларуси, — отметил эксперт в эфире Еврорадио . — И это потенциально не последние санкции. Это лишь намек на разговор, на то, что нужно начинать говорить.

Санкции — это не оружие покарания, которым ЕС хочет наказать Лукашенко. Санкции — это инструмент, который применяется для корректировки поведения контрагентов, для того, чтобы режим начал выпускать политзаключенных, чтобы люди внутри режима задумались над тем, на чьей они стороне, и что эта сторона им сулит в будущем. Санкции вводятся постепенно, соответственно, чтобы у всех было время подумать.

Специалист BEROC не берется сейчас прогнозировать ущерб от санкций, однако, уверен, что он будет ощутимым.

— Мы пока не знаем точно, насколько плохи будут эти санкции для белорусской экономики, но они явно не помогут. Их эффект не будет чувствоваться прямо завтра. В частности, важно, насколько долгосрочные контракты уже заключены в отраслях, которые попали под санкции.

Также нужно смотреть на поведение белорусских властей. Мы видим, что оно может провоцировать новые санкции. Если сейчас значительная доля продукции не попала в эти санкционные списки, то еще пара фокусов с самолетами могут довести это дело до конца.

Действительно, эти санкции сократят валютную выручку в Беларуси. Когда она начнет падать, доллар начнет расти, — говорит эксперт.

Он считает очевидным тот факт, что эффект от санкций почувствуют абсолютно все слои населения — и простые жители, и жители Дроздов.

— А какой может быть альтернативный сценарий? Санкции не происходят сами по себе. Такого не было, чтобы США решили свергнуть вдруг какого-то правителя и начали накладывать санкции без каких-то противоправных действий внутри страны, без запросов оппозиции на эти санкции, без серьезных нарушений прав человека.

Не думаю, что в современном 2021 году в географическом центре Европы можно на самом деле создать экономику, которая будет расти, невзирая на отсутствие таких базовых вещей, как институты, соблюдение прав человека, неприкосновенность жизни и свобод.

Соответственно, даже если бы санкции не вводились, это не значит, что Беларусь начала бы расти темпами по 5% в год. Без политического кризиса, еще до развала основных институтов, средние темпы белорусской экономики за последние 10 лет составляли 1,1%.

Вряд ли с развитием текущего кризиса, с увеличением недоверия, ухудшением потребительских настроений и бизнес-конъюнктуры, увеличением степени долларизации, с практически недееспособным институтом права стоило надеяться на то, что нас ожидает какой-то невероятный стремительный рост.

Скорее всего, по нашим прогнозам, Беларусь ожидала бы такая медленная стагнация. Санкции, к сожалению, ударят по всем слоям общества и ускорят эту стагнацию, — констатирует эксперт.

В то же время он не уверен, что снижение поощрений силовикам в связи с ухудшением ситуации существенно повлияет на их позицию:

— Что касается поддержки и оплаты проявления лояльности — это относительная ценность. Я слежу за ситуацией в Венесуэле, и там военным выдают премию туалетной бумагой! И они все еще готовы проявлять свою лояльность действующей власти, так как у других граждан Венесуэлы с туалетной бумагой проблемы. А у этих слоев, получается, есть такая роскошь.