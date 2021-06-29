Источник материала: АФН

Арестованный в марте 2021 года бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом, сообщает Наша Нива со ссылкой на два не связанных между собой источника.

Чиж был задержан по возвращению из Москвы. Вместе с ним были задержаны руководители нескольких компаний, которые остались у бизнесмена после разгрома его империи.

Претензии у силовиков возникли к топ-менеджменту «Кварцмелпрома» — предприятия в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом Березовский завод по изготовлению стройматериалов (также принадлежит Чижу).

Также, силовики наведались в «Нефтехимтрейдинг» —у сети из 11 заправок, три из которых находятся в Минске, четыре месяца назад отозвали лицензию на продажу топлива.

Издание пишет, что нынешнее дело связано с предыдущим арестом Чижа в 2016 году – тогда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

В 2016 дело до суда не дошло, так как Чиж признал вину и возместил ущерб. Но как можно предположить, счет ему выставили немалый и растянутый во времени. По состоянию на 2021 год он якобы оставался должен и государству, и бизнес-партнерам, которые взыскивали с Чижа долги через суд.

Но Чиж по обязательствам якобы не платил, хотя отдельные еще «живые» его бизнесы приносили деньги, пишет издание.