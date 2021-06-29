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Зарплата в ИТ выросла почти на $400, но до рекорда не дотянула
Источник материала: Партизан
ИТ-компании в мае почти отыграли апрельское падение средней зарплаты специалистов индустрии. Напомним, в апреле айтишники получили на 500 долларов меньше, чем в марте (не выплачивались годовые бонусы). Однако уже в мае средняя зарплата в ИТ-секторе увеличилась, по данным Белстата, почти на 400 долларов.
В нацвалюте средняя зарплата в ИТ составила в прошлом месяце 6,8+ тысячи рублей. По сравнению с маем прошлого года зарплата увеличилась на 20%, по сравнению с апрелем этого года на 13%,
Такие же скачки средней зарплаты в ИТ от месяца к месяцу были и в прошлом году.
По росту зарплаты в деньгах и процентах в мае по сравнению с апрелем ИТ-сектор на первом месте в стране и недосягаем для других видов деятельности.
Напомним, рекорд как в этом году, так и за последние 6 лет был установлен в марте. Благодаря выплате годовых бонусов средняя зарплата в ИТ в валюте составила почти 2800 долларов.
Суммарно за пять месяцев средняя зарплата в ИТ составила 6 368,7 рубля или 2 464,7 доллара. По сравнению с январем-маем прошлого года зарплата в рублях выросла почти на 20%, в долларах — на 8,0%.
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ИТ-компании в мае почти отыграли апрельское падение средней зарплаты специалистов индустрии. Напомним, в апреле айтишники получили на 500 долларов меньше, чем в...
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