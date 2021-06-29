ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зарплата в ИТ выросла почти на $400, но до рекорда не дотянула

29.06.2021 19:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ИТ-компании в мае почти отыграли апрельское падение средней зарплаты специалистов индустрии. Напомним, в апреле айтишники получили на 500 долларов меньше, чем в марте (не выплачивались годовые бонусы). Однако уже в мае средняя зарплата в ИТ-секторе увеличилась, по данным Белстата, почти на 400 долларов.



В нацвалюте средняя зарплата в ИТ составила в прошлом месяце 6,8+ тысячи рублей. По сравнению с маем прошлого года зарплата увеличилась на 20%, по сравнению с апрелем этого года на 13%, пишет dev.by. Рост в деньгах относительно прошлогоднего мая — 1,1 тысячи, относительно апреля этого года — 802 рубля.

Такие же скачки средней зарплаты в ИТ от месяца к месяцу были и в прошлом году. 

По росту зарплаты в деньгах и процентах в мае по сравнению с апрелем ИТ-сектор на первом месте в стране и недосягаем для других видов деятельности.

Напомним, рекорд как в этом году, так и за последние 6 лет был установлен в марте. Благодаря выплате годовых бонусов средняя зарплата в ИТ в валюте составила почти 2800 долларов. 

Суммарно за пять месяцев средняя зарплата в ИТ составила 6 368,7 рубля или 2 464,7 доллара. По сравнению с январем-маем прошлого года зарплата в рублях выросла почти на 20%, в долларах — на 8,0%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ИТ-компании в мае почти отыграли апрельское падение средней зарплаты специалистов индустрии. Напомним, в апреле айтишники получили на 500 долларов меньше, чем в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнесмен Юрий Чиж находится под домашним арестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by