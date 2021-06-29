ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роналду: Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы благодарны болельщикам

29.06.2021 19:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:1) и вылета команды из соревнований, передает "Чемпионат".



"Мы не добились желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Мы выложились на сто процентов, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может дарить радость португальцам. Болельщики неустанно поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы бились за них, чтобы оправдать их доверие, пишет ru.oxu.az. Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы искренне благодарны вам.

Поздравляем Бельгию и желаем удачи остальным командам. Мы же вернемся сильнее. Вперед, Португалия!" - написал Роналду в своем Instagram.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:1) и вылета команды из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мэр Риги о Лукашенко, смене флага и белорусских протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by