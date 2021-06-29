Роналду: Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы благодарны болельщикам

"Мы не добились желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Мы выложились на сто процентов, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может дарить радость португальцам. Болельщики неустанно поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы бились за них, чтобы оправдать их доверие,ru.oxu.az. Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы искренне благодарны вам.