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Житель Заславля приговорен к году колонии за публичное оскорбление Президента

29.06.2021 19:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района поддержала государственное обвинение в суде в отношении 49-летнего жителя Заславля, которому инкриминировано публичное оскорбление Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

Установлено, что в ночь на 27 февраля обвиняемый вместе с 46-летней жительницей Минского района разместил на дверях подъездов многоэтажных домов в Заславле листы формата А4 с изображениями и печатным текстом, унижающими честь и достоинство главы государства.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Минского района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

В связи с неявкой в суд соучастницы обвиняемого суд изменил в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, объявил ее в розыск.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что в ночь на 27 февраля обвиняемый вместе с 46-летней жительницей Минского района разместил на дверях подъездов многоэтажных домов в Заславле листы...
 
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