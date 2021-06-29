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На бутылках с жидкостью, найденных у анархиста Дедка, не было его отпечатков пальцев

29.06.2021 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На бутылках с жидкостью, найденных в квартире анархиста Николая Дедка во время обыска, не было его отпечатков пальцев. Это следует из материалов дела, обнародованных в суде представителем обвинения Антоном Тюменцевым.

На бутылках с жидкостью, найденных у анархиста Дедка, не было его отпечатков пальцев

Процесс по делу блогера, журналиста и активиста анархистского движения 32-летнего Николая Дедка начался в Минском городском суде 29 июня. Его ведет судья Анастасия Попко. Адвокат обвиняемого — Евгений Маслов, передает БелаПАН.

Признанного политзаключенным Николая Дедка обвиняют по ч. 3 ст. 361 УК (ранее СК сообщил, что ему вменяют ч. 2 ст. 361), ч. 1 ст. 342 и ч. 1 ст. 295-3 УК. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Дедок вину в суде не признал.

На трех бутылках с жидкостью, найденных на кухне квартиры, где был задержан Дедок, следов рук не выявлено. Тюменцев, оглашая материалы дела, сообщил, что следы эпителия на бутылках есть, но их недостаточно для проведения экспертизы.

По словам свидетеля Владимира Полякова, во время обыска ночью с 11 на 12 ноября 2020 года Дедок заявлял, что бутылки в его квартиру принесли сотрудники милиции.

Согласно заключению судебной пожарно-технической экспертизы, обнародованному в суде, не представляется возможным ответить на вопрос, могла ли бы жидкость в бутылках употребляться в качестве предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ.

Лингвистическая и комплексная психолого-лингвистическая экспертизы не смогли дать ответ, являются ли высказывания Дедка в его телеграм-канале экстремистскими. Эксперты аргументировали это тем, что вопрос выходит за пределы их знаний.

В суде объявлен перерыв до 10:30 1 июля.

 
 
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На бутылках с жидкостью, найденных в квартире анархиста Николая Дедка во время обыска, не было его отпечатков пальцев. Это следует из материалов дела,...
 
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