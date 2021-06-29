Эксперт: Мы видим только начало антисанкций, дальше могут ударить по активной части общества

Источник материала: UDF



Карикатура Дмитрия Богатищева

«Антисанкции по итогу будут направлены против самой Беларуси»





Фото: CEAPP

«Антисанкции по итогу будут направлены против самой Беларуси и белорусского общества. Большой угрозы для Европы они не имеют. Членство Беларуси в «Восточном партнерстве» было неполноценным. Оно использовалось для легитимизации режима Лукашенко на Западе, которого неоднократно приглашали на саммиты «Восточного партнерства». Но большого значения для углубления отношений членство в инициативе не имело», – сказал Усов.

«Ранее Беларусь соглашалась с тем, что мигранты, прибывшие в ЕС с ее территории, могу быть возвращены обратно. Да, это выглядит миграционным шантажом ЕС, но все же большой угрозы Европе это решение не несет. ЕС займется укреплением границы с Беларусью. А если миграционные проблемы будут усилятся, это может спровоцировать еще более жесткую реакцию ЕС», – считает Усов.

«Страны Евросоюза будут думать об отзыве своих послов из Беларуси».

«На сегодняшний день нет больших оснований считать, что новый пакет не будут принят. В нем могут содержаться санкции в отношении еще большего круга лиц из окружения Лукашенко, а также в отношении нового ряда предприятий промышленности», – полагает Усов.

«Антисанкции еще будут расширяться»





Фото: belgazeta.by

«Не секрет, что за последние годы много красивых помпезных зданий официальных учреждений, в том числе судов, было построено как раз за счет Евросоюза. Все эти контрсанкции имеют отношение прежде всего к Беларуси, а не к Европейскому союзу», – сказал Марголин.

«Логика у белорусских властей такая: ах, вы возмущаетесь тем, как мы ведем себя внутри страны? Так мы будем вести себя еще хуже. Правда, введение антисанкций – нелегкий труд. Нужно пробежать между струями дождя: найти меры, которые с одной стороны не будут слишком болезненными для самих представителей власти, которые приближены к кормушке, а с другой стороны, чтобы эти антисанкции хотя бы звучали серьезно», – считает Марголин.

«Понятно, например, что деревенская бабка, представляющая электорат Лукашенко, вряд ли ездит по Европам. Туда ездят люди, которые зарабатывают, которым интересен мир. Думаю, власти будут искать вещи, которые ударят по наиболее образованной и сознательной части населения. Если найдут их – примут под видом антисанкций», – полагает Марголин.

«Непросто сказать, потому что Евросоюз – организация большая. У разных стран разные интересы, в том числе экономические. Неспроста под секторальными санкциями оказались не все калийные удобрения: основные товарные позиции избежали ограничений. И дальше будет упорная подковерная борьба, при наличии желания ударить по белорусским властям каждый будет отстаивать свои интересы», – сказал Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: Мы видим только начало антисанкций, дальше могут ударить по активной части общества UDF поинтересовался у экспертов: какие последствия будут иметь белорусские контрсанкции?