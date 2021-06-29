Источник материала: Смартпресс

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал молодежи быть осторожными в суждениях и поступках, чтобы спустя годы "не было стыдно за высказывания и репосты".

"В трудные для страны периоды будьте осторожны в суждениях, тем более в поступках. Почему? А чтобы спустя годы не было стыдно за высказывания и репосты, которые вы и сами потом забудете, а интернет будет помнить все. И не успеете все стереть, как некоторые сейчас делают", - сказал Лукашенко на республиканском бале выпускников. Президента цитирует его пресс-служба.

"Пусть созданный вами в сетях виртуальный портрет всегда показывает, что даже в столь юном возрасте вы мыслили, говорили, действовали правильно, по-государственному. Как полагается настоящим гражданам своей страны", - продолжил он.

По его мнению, особенно важно это для тех, кто строит самые амбициозные планы на жизнь. "Ведь кто знает, какие кабинеты и какое кресло вы займете завтра. Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте (президента – Смартпресс). Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, свое лицо", - заметил он.