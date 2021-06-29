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В Беларуси появились шесть новых политзаключенных
29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники требуют немедленно освободить политзаключенных Александра Бабкина, Максима Шиманского, Вячеслава Уласевича, Алексея Капитонова, Егора Карапузова, Константина Синкевича и прекратить уголовное преследование в отношении них.
Как
Максим Шиманский осужден судом Новогрудского района Гродненской области по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к одному году ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Вячеслав Уласевич осужден 31.05.2021 года судом Барановичского района Брестской области по ст. 370 УК за сорванный государственный флаг к одному году ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Алексей Капитонов осужден 22.02.2021 года судом Первомайского района г. Витебска по ст.369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Егор Карапузов осужден 11.02.2021 года судом Витебского района по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к полутора годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Константин Синкевич осужден по ст. 369 УК в Витебске за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Александр Бабкин осужден 28 июня 2021 года судом Минского района по ст. 368 УК за оскорбление президента к одному году колонии.
Правозащитники считают их преследование и лишение свободы политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения, а их самих – политическими заключенными.
Правозащитное сообщество требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.
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Правозащитники назвали их имена.
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