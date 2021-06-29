Отказ от белорусских товаров. Кому от этого делаем хуже?

Источник материала: ОНТ

В 2020 году белорусам «преподнесли» мобильное приложение «Крама». Оно определяет, связаны ли производители товаров с Президентом Беларуси или госкомпаниями, которые якобы притесняли сотрудников за «гражданскую позицию». Задача – призвать к отказу от продукции таких производителей.

Даже так оппоненты борются с властью. А какие могут быть последствия? Об этом – наш колумнист Павел Игнатьев.

По сути, приложение — «черный список» из около 200 предприятий для внутреннего экономического бойкота страны. По штрих-коду товара сканируется производитель, а приложение выносит вердикт, «честный» он или «режимный», покупать или нет.

В этой связи вызвало улыбку видео в Интернете, где автор сканирует этикетку почти доеденного торта. Так сначала проверяйте, потом кушайте! Вдруг он посыпан орехами «диктатуры»?

«Крама» сообщает, нарушал ли производитель этические нормы или законы Беларуси. Загадочная формулировка... Интересно, откуда такие сведения, они достоверны? Напоминает банальное манипулирование – за нас решают, что покупать! Или появилась новая форма экономической конкуренции.

Создатель подчеркивает, что помогают ему участники протестов, выкладывая в соцсети данные, связан ли тот или иной бизнесмен, компания с руководством страны. Информация – из журналистских расследований и открытых источников. Но не забывайте, источники бывают разные – достоверные и наоборот...

«Неблагонадежными» назначены популярные торговые марки «Матиас», «Савушкин продукт», «Боровая». Попали они в немилость, т.к., «есть сведения», что работники принуждались к досрочному голосованию на прошедших выборах либо увольнялись за свое мнение, участие в мирных протестах. И если после 9 августа 2020 года товар рекламировался на госТВ или создан на предприятиях Главного хозяйственного управления делами Президента – добро пожаловать под запрет!

Цитата разработчиков «Крамы»: «Мы понимаем, что обанкротить компании невозможно этим приложением. Эта кампания позволяет послать сигнал владельцам компаний. Если это станет очень массовым, и по всей Беларуси все будут использовать такой способ мирного протеста, то, конечно же, можно достичь какого-то экономического эффекта». Хочется спросить, какого? Вы уверены в этом?

Приложение делится с подписчиками информацией об «этичных частных (!) производителях, которые не нарушают правовых или других норм». Интересно, не так ли? Допустим, мы отказались от одной отечественной продукции в пользу другой, тоже белорусской. Но это способствует монополиям, снижению конкуренции и налоговых поступлений в бюджет, бьет по внешнеэкономическому авторитету всего белорусского. «Зашататься» может и социальная сфера страны. Переход на импортные товары даже обсуждать не стоит: каким негативом это чревато, догадаться несложно.

Еще аргумент. Молоко везде одинаковое. Крестьянин, продав его, получает деньги. Ему не важно, «правильной или неправильной компании» он сбыл свою продукцию. Но если от компании-покупателя отвернется потребитель, то молоко у крестьянина, вероятно, она больше не купит. Как быть – искать нового купца! Это – время, а живем здесь и сейчас! Кто они, те «непогрешимые», которым можно продавать? Вот тут-то и намечается системный сбой. Кому от этого лучше? Аналогично по крупным предприятиям. А сотрудников там – будь здоров!

Создатели приложения полагают, что экономический бойкот навредит только владельцам предприятий, а не работникам. Они увидят, что их продукцию не покупают граждане Беларуси, и спросят у начальства, почему то имеет «не ту» гражданскую позицию, не за перемены? Пострадать должен моральный облик владельцев компаний. На то, что работники материально зависят от сбыта собственной продукции, внимания он не обращает.

Были еще активные призывы «революционеров» к населению не платить по коммунальным счетам. Вред этой идеи понимающим людям очевиден. Кроме того, это и административное правонарушение.

Уместно вспомнить интервью бывшего Посла Беларуси в Словакии И.А.Лещени для «Радыё Свабода». Игорь Александрович не поддерживает действующую власть. Но призывы к экономическим бойкотам и санкциям внутри страны оценивает отрицательно, придерживаясь здравой позиции, что в любом виде они вредят исключительно народу. Получается, белорусы действуют против собственной экономики – товары-то, как ни крути, наши!

Политические взгляды зачастую разные, но «социальные цепочки» никто не отменял. Поэтому, пользуясь «Крамой» или игнорируя оплату ЖКУ, заочно вредим себе и многим. Это глупо, неэффективно и непатриотично. Стоит задуматься, ведь этот «детский сад» – не более чем принцип «Куплю билет и назло кондуктору пойду пешком».





Фото: БелТА

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