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ICAO предоставит доклад по инциденту с самолетом Ryanair 13 сентября
Источник материала: ОНТ
28 июня прошло заседание Совета ICAO в формате видеоконференции. Участие в нем принял директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский. На заседании рассмотрели промежуточный доклад об инциденте с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Беларуси,
Он также отметил, что Беларусь предоставила ICAO большое количество материалов и продолжает отправлять информацию.
На заседании Совета ICAO заявили о продолжении расследования. Доклад будет предоставлен 13 сентября.
ФОТО: БЕЛТА
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28 июня прошло заседание Совета ICAO в формате видеоконференции. Участие в нем принял директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский. На заседании...
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