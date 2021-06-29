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ICAO предоставит доклад по инциденту с самолетом Ryanair 13 сентября

29.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ICAO предоставит доклад по инциденту с самолетом Ryanair 13 сентября

28 июня прошло заседание Совета ICAO в формате видеоконференции. Участие в нем принял директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский. На заседании рассмотрели промежуточный доклад об инциденте с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Беларуси, пишет БЕЛТА. 

Он также отметил, что Беларусь предоставила ICAO большое количество материалов и продолжает отправлять информацию.

На заседании Совета ICAO заявили о продолжении расследования. Доклад будет предоставлен  13 сентября. 

ФОТО: БЕЛТА  



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28 июня прошло заседание Совета ICAO в формате видеоконференции. Участие в нем принял директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский. На заседании...
 
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